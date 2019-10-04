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صور.. إصابة مواطن سقط بمركبته من ارتفاع 100م بالطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
أصيب قائد مركبة بإصابات متوسطة إثر سقوط مركبته من منحدر يقدر بـ 100متر بمنتزه الحدبان في منطقة الشفا بالطائف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف عن ورود بلاغ لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة يفيد عن سقوط مركبة من منحدر في منطقة الشفا وتم نقل الفرق اللازمة للموقع.
وأضاف الشريف أنه اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مركبة من نوع لكزس من منحدر يقدر بـ ١٠٠متر تقريبًا بمنطقة الحدبان في الطريق المؤدي إلى الشفا وتم إخراج قائد المركبة عن طريق فريق الإنقاذ ونقل عن طريق الهلال الأحمر متأثرًا برضوض وإصابات متوسطة وصحته مستقرة ولله الحمد.
وأهاب الدفاع المدني بالإخوة والأخوات قائدي المركبات بالابتعاد عن المنحدرات الخطرة ومشارف الجبال متمنين السلامة للجميع.
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