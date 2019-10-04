الحربي: استمرار التكونات الرعدية الممطرة.. والأحوال الجوية متميزة في أكتوبر

توقَع الراصد الجوي على الحربي، اليوم الخميس، استمرار التكونات الرعدية الممطرة، مع ارتفاع وتصاعد وتيرة الفاعلية الجوية. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توقع الحربي، «استمرار التكونات الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان وعسير والباحة)، وتوسعها أكثر على مناطق مكة والمدينة، مع ارتفاع وتصاعد وتيرة الفاعلية الجوية عليها». وأضاف: «متوقع وبحول الله توسعها (التكونات الرعدية) أكثر نواحي (الشملي وحايل وتبوك وجنوب شرق تبوك)، ولاحقًا الحدود الشمالية، مؤكدًا أن الأحوال الجوية في شهر أكتوبر ستكون مميزة بأمر الله».

من ناحيته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة. وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن مناطق جازان، عسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر غدًا الجمعة، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية منها. كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر والمتر.