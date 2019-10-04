في حادثة “مفجعة”.. كشف تفاصيل مقتل مواطن على يد سارقه داخل محل لبيع البخور بالرياض

لقي مواطن مصرعه، يوم الثلاثاء الماضي، على يد شخص قام بسرقة بخور من سيارته، وذلك أثناء ضبطه له داخل إحدي محلات بيع البخور بالرياض وهو يحاول بيع علب البخور المسروقة.

وبدأت القصة حين استدعى أحد المحلات بالرياض المواطن، بعد الكشف عن السارق الذي قام بالاستيلاء على علب البخور من سيارته. وحين توجه المواطن للمحل وجد السارق وبحوزته البخور المسروق، فقام بتصوير الواقعة بكاميرا جواله، وواجهه لتحدث مشاجرة بينهما يلقى فيها مصرعه على يد السارق. ولم ترد تفاصيل أخرى حول الواقعة، في انتظار إصدار شرطة الرياض بيان رسمي حول تفاصيلها بحسب صحيفة “المرصد”.