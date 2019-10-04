عاجل اليمن : صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية (شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لأدوات العمل الخاصة باللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم ومتعلقاته الشخصية تجتاح “التواصل الاجتماعي” وتعمق الحزن في السعودية (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السعودية صورة لأدوات ومحتويات اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم التي كان يستخدمها في مهام عمله.

وعمت الصور مشاعر الحزن السعودية كما لقيت تفاعلاً واسعاً من المغردين الذين واصلوا لليوم الثالث تقديم التعازي والتدوين عبر هاشتاق #عبدالعزيز_الفغم وذلك بعد إعلان شرطة مكة استشهاده بطلق ناري على يد أحد أصدقائه.

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