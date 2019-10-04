

نيويورك 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

صعدت بورصة وول ستريت اليوم الخميس بعد بيانات تظهر أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نما بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات وهو ما غذى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري المزيد من الخفض في أسعار الفائدة فى مسعى لدرء تباطؤ اقتصادي أوسع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 123.37 نقطة، أو 0.47%، إلى 26201.99 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.03 نقطة، أو 0.80%، ليغلق عند 2910.64 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 87.02 نقطة، أو 1.12%، إلى 7872.27 نقطة.

//أنتهي//

03:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفعل بيانات زادت من آمال خفض الفائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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