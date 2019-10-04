السعودية | خالد بن سلمان: حديث إيران عن تهدئة باليمن متاجرة رخيصة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: حديث إيران عن تهدئة باليمن متاجرة رخيصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إن حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصه باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على تويتر قائلا : إن النظام الإيراني يسعى بكل وقاحة لاستغلال اليمن لصالحه، وإنه آن الأوان ليقف اليمنيون كلهم أمام مشروع الفوضى والدمار الإيراني.

وتابع الأمير خالد :وزير خارجية إيران يحاول الدفاع عن نظامه عبر تحميل هجمات أرامكو لليمنيين، مشيرا إلى أن المملكة تنظر بإيجابية للتهدئة التي أعلنت من اليمن.