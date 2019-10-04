شكرا لقرائتكم خبر عن «المدنية» تكمل الربط الإلكتروني مع «المالية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكملت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع وزارة المالية، عبر قناة التكامل الحكومية، حيث أكملت وزارة المالية المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنَّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، حيث تسهم خدمة «التزام» في توفير بيانات الموارد البشرية شاملة بيانات الموظفين، الوظائف، بيانات الموظفين التاريخية، الرواتب، المؤهلات، الإجازات، وتقييم الأداء، كما تسهم في تطوير إدارة بيانات الموارد البشرية لدى الجهات والتأكد من تكاملها وتصنيفها وربطها بالمجموعات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار.