شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و5 إصابات في تصادم طريق عفيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 5 في حادثة تصادم على طريق عفيف - ظلم.

وحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي عابد الثبيتي، فقد باشرت فرق الإسعاف الحادثة، وتبين أن الموقع به أربع وفيات وخمس إصابات، ما استدعى تقديم الخدمة الطبية وطلب الدعم.

وأضاف أنه تم فرز الحالات بالموقع بتقديم الخدمة الإسعافية المتكاملة، ونقل المصابين الخمسة إلى مستشفى ظلم العام، إذ صنفت حالتان بالحرجة، وثلاث حالات متوسطة.