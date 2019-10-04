شكرا لقرائتكم خبر عن فرعان جديدان بجائزة جدة للإبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أمس (الخميس)، اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في دورتها الثالثة، بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للجائزة يتقدمهم رئيس اللجنة الدكتور أسامة صادق طيب، وأعضاء اللجنة وعدد كبير من عمداء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والمهتمون بمجالات الجائزة المختلفة. وأكد الدكتور الحميدان اعتزاز جامعة جدة بهذه الجائزة، مهيباً بالطلاب والطالبات الاشتراك في جميع مجالاتها للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات في محافظة جدة، فيما أوضح الدكتور أسامة صادق طيب، أن الجديد في الجائزة لهذا العام، إضافة جائزتين جديدتين، الأولى تعنى باللغة العربية لغة القرآن لتتماشى مع هدف ملتقى مكة المكرمة الثقافي لهذا العام، والثانية في مجال ريادة الأعمال للشباب والشابات، إلى جانب المجالات الأخرى للجائزة في الإبداع الأمني والحكومي وإبداع الأفراد والمجتمع إلى جانب إطلاق منتدى جائزة جدة للإبداع.

وقُدم عرض مرئي عن الجائزة وأهدافها ومجالاتها وشروط التسجيل بها والفرص المتاحة لرعايتها من قبل الجهات الحكومية والخاصة، تلا ذلك إقامة جلسة حوارية مع رئيس اللجنة الإشرافية العليا للجائزة، أدارها كل من الطالب الوليد منصور الشمراني، والطالبة رويدا عبدالعزيز المزروعي من طلاب جامعة جدة.