شكرا لقرائتكم خبر عن معرض يبرز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة بباريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

افتتح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، معرض المركز المصاحب لندوة «دور المساعدات الإنسانية في دعم العلوم والمعارف بالمناطق المتضررة» التي نظمها المركز وذلك بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشتمل المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز البالغة 1.062 مشروعًا في 45 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة منها قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية.

كما أبرز المعرض عبر الشاشات التفاعلية واللوحات والصور الجهود المبذولة في برنامج المركز لنزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية «مسام» وانتزاعه لما يقارب من 90 ألف لغم متنوع في اليمن، ومشروع مركز الأطراف الصناعية، هذا المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، فضلاً عن توزيع كتيبات ومطويات على السادة الزوار. وشهد افتتاح المعرض وزير التربية والتعليم في جمهورية الصومال، وزير التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومندوبو العديد من الدول لدى منظمة اليونسكو.