واتارا يؤكد دعم ساحل العاج لجهود التحالف الإسلامي في مكافحة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استعرض الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي مع القائم بأعمال سفارة ساحل العاج واتارا لامين، سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب. وناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين ساحل العاج والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية. وأشار اللواء المغيدي إلى أهمية جهود جمهورية ساحل العاج بوصفها عضواً في التحالف الإسلامي.

استعرض الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي مع القائم بأعمال سفارة ساحل العاج واتارا لامين، سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب. وناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين ساحل العاج والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية. وأشار اللواء المغيدي إلى أهمية جهود جمهورية ساحل العاج بوصفها عضواً في التحالف الإسلامي.

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