شكرا لقرائتكم خبر عن «قرة» يسهم في تمكين 1499 موظفة سعودية في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن مراكز حضانات وضيافات الأطفال في مختلف المناطق، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة)، وصلت 206 مراكز مسجلة، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته إلكترونيا.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي المستفيدات من برنامج «قرة» وصل إلى 1499 موظفة سعودية وكان الصندوق أجرى تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج «قرة» للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

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ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، و والثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وإيجاد حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.