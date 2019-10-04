شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 33 متدربا لفريق البحث والإنقاذ البحريني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

شهد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو حفل تخريج الدورة التدريبية التأسيسية لفريق البحث والإنقاذ البحريني بالشراكة مع فريق البحث والإنقاذ السعودي، بحضور السفير البحريني الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير عام الدفاع المدني في البحرين العقيد علي بن محمد الحوطي. ويبلغ عدد الخريجين من الدورة التي استمرت أربعة أسابيع، 33 متدرباً تأهلوا في جوانب اكتساب المعرفة والمهارات العملية والفنية التي تمكنهم من العمل في بيئة الكوارث في أي مكان وفق المعايير والاشتراطات الصادرة عن المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ. وتولى التدريب في الدورة بشقيه النظري والعملي 20 مدرباً، ركزوا على توضيح المبادئ الأساسية لمنهج INSARAG، ورسم الخطط لتحقيق هدف الحصول على التصنيف الدولي من خلال مجموعة من الأهداف، منها دليل إجراءات عمل فرق البحث والإنقاذ الدولية، وتوفير الدعم اللوجستي، وتحقيق الاكتفاء الكامل لفريق البحث والإنقاذ الدولي مع الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد حدوث الكوارث الطبيعية.

وتم تزويد المتدربين بتقنيات البحث والإنقاذ والتعرف على أحدث التقنيات والتجهيزات وكيفية العمل لمواجهة مخاطر الزلازل والانهيارات وتزويدهم بالخطوات الكاملة لتنظيم آلية استقبال ودخول الفرق الدولية والمنظمات الإغاثية في البلد المتضرر وتعريفهم أيضا بمفهوم الإسعافات الأولية.