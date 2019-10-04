شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تؤهل طلاب وطالبات الثانوية للالتحاق بأفضل الجامعات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت مؤسسة «موهبة» فتح التسجيل في المسار الأساسي لبرنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة لطلاب وطالبات الصف الحادي عشر، ويستمر التسجيل في الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر القادم. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد الطلاب للحصول على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة، ويستمر على مدى عام كامل، يبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة قبل تخرجه من المرحلة الثانوية. ويقوم البرنامج بتمكين الطالب من تحقيق معايير القبول في أفضل الجامعات الأمريكية، ويساعده في أن يتميز طلب قبوله من بين آلاف المتقدمين حول العالم لهذه الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية مجدولة على مدار العام لتوجيه الطلاب ودعمهم خلال رحلتهم للوصول إلى الدراسة في الجامعة، حيث يتيح البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم للطالب فرصة الحصول على منحة في بعثة موهبة في حال حصول الطالب على قبول بإحدى الجامعات الأمريكية المرموقة. كما يتيح البرنامج ترشيح الطالب أو الطالبة لإحدى جهات الابتعاث الشريكة؛ كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وأرامكو. وتعد هذه المرحلة السادسة لبرنامج التميز الذي تم من خلال مراحله الخمس السابقة خدمة 231 طالبا وطالبة، حصل خلالها 95 طالبا وطالبة على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية.