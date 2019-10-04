شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الحد في جان قتل مواطنا وأحرق جثته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نفذ أمس في منطقة مكة المكرمة حكم القتل حدا في موسى بن عايض بن معوض المسعودي بعد إقدامه على قتل المواطن عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودعسه بالسيارة ما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جثته.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ الحكم أمس (الخميس) في مدينة مكة المكرمة.