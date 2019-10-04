شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين»: نسبة الشهادات المزورة «شبه معدومة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة، جاء ذلك خلال «الملتقى الهندسي الثاني»، الذي نظمته اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمحافظة الخرج، برعاية محافظ الخرج مساعد الماضي، وحضور الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبيها.

وأوضح المهندس الشمري أن الملتقى يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المهندسين في مناطق المملكة كافة، للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل، وتطوير خدماتها وأنظمتها، وتطبيق المكاتب والشركات الهندسية الأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة المهن، مشيراً إلى أن النظام المعمول به هدفه حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي، منوهاً بأن الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة، بفضل تطبيق الأنظمة الصارمة المفروضة.

وبيّن الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تقوم بدورها في تشجيع الطلاب لاختيار التخصصات الهندسية المطلوبة، من أجل إحلال المهندس السعودي في الوظائف الهندسية بدلاً من الوافد، مؤكداً أن الهيئة تقدم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المناسبة، لإعطاء المهندس السعودي الأولوية في التوظيف.