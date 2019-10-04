، وفاة "إيمان" بين الخاص والعام.. "المجرشي" يواصل مطالباته بالحقيقة و"صحة جازان" لا ترد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن

أكد المواطن محمد المجرشي، لـ"الخليج 365"، أنه مستمر في مطالباته لصحة جازان للكشف عن نتائج التحقيقات ومسببات الوفاة الرئيسة لزوجته التي توفيت في مستشفى أحد المسارحة بعد تلقيها علاجًا في مستشفى خاص، وذلك بعدما أعلنت "الصحة" أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية قبل بداية التحقيقات الدقيقة في مسبباتها، كما تقول "الصحة".

وقال المواطن محمد المجرشي لـ"الخليج 365": "واصلت المراجعة والمطالبة لصحة جازان، لكني لم أجد نتيجة تكشف ما تعرضت له زوجتي إيمان ولقيت حتفها بسببه، حيث كنت أطالب بكشف ما

تلقته من المستوصف الخاص والمستشفى العام في أحد المسارحة، ولكني لم أتلق أي جديد".

وقال: "آخر شيء تبلغت به وأبلغوني أنه بالنسبة للدكتورة في المستوصف الخاص والدكتور مستشفى عام تم منعهما من السفر وهما رهن التحقيق، وهذا حسب الكلام الذي تبلغته فقط، لكن "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن".

وحول القرار والإجراءات المتخذة بحق الطبيب والطبيبة في المستوصف الخاص والمستشفى الحكومي، طالبت "الخليج 365" المتحدث باسم "صحة جازان" بالرد على الاستفسارات قبل تسعة أيام دون رد منه حتى وقت نشر هذا الخبر.

يُشار إلى أن زوجة المجرشي تعرضت لحادثة أليمة تفاعل معها المجتمع بعدما ذهبت لمستوصف خاص تعاني بسبب زكام وآلام الحلق، وتلقت أدوية حسب حديث زوجها، وتدهورت حالتها فورًا ونقلها الهلال الأحمر من الشارع إلى مستشفى أحد المسارحة، حيث وجّه "المجرشي" تهمة الإهمال لطبيب في المستشفى الأخير.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان قالت في بيان صحفي "إن الحالة -رحمها الله- تم استقبالها بمركز خاص بمحافظة أحد المسارحة بتاريخ 31 /8/ 2019 الساعة السابعة والنصف مساء تعاني بسبب بعض الأعراض، إضافة إلى تاريخ مرضي مزمن، وتم تقديم الإجراءات الطبية، وطلب إحالة الحالة لتلقي الخدمات بمستوى "مستشفى" لاستكمال العلاج، ولكن تم خروج المريضة من المركز عند الساعة التاسعة مساء في اليوم ذاته".

وأضافت: "أحضرت الحالة من قِبل الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى أحد المسارحة، وهي في حالة طارئة حرجة، وتم البدء بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة، وحجز إحالتها لمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وقبول الحالة على نظام إحالتي، إلا أن عملية التحويل لم تتم بسبب عدم استقرار الحالة".

وتابعت الصحة: "استمرت عملية علاج وإنعاش الحالة، إلا أن الحالة لم تستجب، ودخلت في صدمة قلبية، وأعلن عن وفاتها اليوم التالي"، مضيفة: "تقدم زوج المتوفاة -رحمها الله- بشكوى رسمية، وتم إحالتها للجهات المختصة تماشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية".