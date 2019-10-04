، الاتحاد بـ"الحزم" لمواصلة الانتصارات.. والفتح يبحث عن طعم الفرح أمام الرائد ،

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تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.
على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستضيف الفتح نظيره الرائد، ساعياً لإيقاف مسلسل الخسائر والمستويات السلبية التي ظهر بها في الجولات الخمس الماضية ما جعله في آخر الترتيب بدون نقاط، وتحقيق انتصاره الأول، وفي المقابل يدخل الرائد اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية 2 ـ 0 على الفيحاء, ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.
ويستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره الحزم , ساعياً لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه على التعاون 3ـ1 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية, ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، وهو نفس الطموح للحزم "التاسع " بـ7 نقاط الذي حقق فوزاً كبيراً على ضمك 4 ـ 0 ويأمل أن يواصل انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب.
الاتحاد بـ"الحزم" لمواصلة الانتصارات.. والفتح يبحث عن طعم الفرح أمام الرائدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-04
تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.
على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستضيف الفتح نظيره الرائد، ساعياً لإيقاف مسلسل الخسائر والمستويات السلبية التي ظهر بها في الجولات الخمس الماضية ما جعله في آخر الترتيب بدون نقاط، وتحقيق انتصاره الأول، وفي المقابل يدخل الرائد اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية 2 ـ 0 على الفيحاء, ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.
ويستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره الحزم , ساعياً لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه على التعاون 3ـ1 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية, ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، وهو نفس الطموح للحزم "التاسع " بـ7 نقاط الذي حقق فوزاً كبيراً على ضمك 4 ـ 0 ويأمل أن يواصل انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
12:23 AM
مساء اليوم في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.
على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستضيف الفتح نظيره الرائد، ساعياً لإيقاف مسلسل الخسائر والمستويات السلبية التي ظهر بها في الجولات الخمس الماضية ما جعله في آخر الترتيب بدون نقاط، وتحقيق انتصاره الأول، وفي المقابل يدخل الرائد اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأول في المسابقة بالجولة الماضية 2 ـ 0 على الفيحاء, ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.
ويستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره الحزم , ساعياً لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه على التعاون 3ـ1 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية, ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، وهو نفس الطموح للحزم "التاسع " بـ7 نقاط الذي حقق فوزاً كبيراً على ضمك 4 ـ 0 ويأمل أن يواصل انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب.
، الاتحاد بـ"الحزم" لمواصلة الانتصارات.. والفتح يبحث عن طعم الفرح أمام الرائد ،
المصدر : الخليج 365
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