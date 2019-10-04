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أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أنه لن يكون هناك رسوم على الطرق قبل 2020، مبيناً أن هناك دراسة جارية لذلك الأمر وتحديد جوانبه، ومن ثم سيتم الرفع به.
وتفصيلاً، قال الدكتور نبيل العامودي في مداخلة مع الإخبارية السعودية اليوم: "هذه الفكرة كانت تحت الدراسة من قبل اللجنة الإشرافية المسؤولة عن الخصخصة لقطاع النقل، وستدرس جميع النواحي: هل الطرق التي ستفرض عليها الرسوم جديدة أو حالية أو طرق رديفة بدون رسوم، وبعد اكتمال الدراسة سترفع للمقام السامي".
وقال العامودي: "الآن بشكل مبدئي حددنا أربعة إلى ستة طرق بعضها قائمة وبعضها تحتاج إلى بناء، ولكن جميع المواضيع هذه تحت الدراسة من اللجنة الإشرافية، وسنرفع بها حال انتهاء الدراسة للموافقة من الجهات العليا، وللتأكيد لن تفرض الرسوم قبل 2020".
وبين أن الطرق التي تحت الدراسة لفرض الرسوم ستكون على طرق تابعة لوزارة النقل.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 01:07 AM
خلال مداخلة له على قناة "الإخبارية"
أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أنه لن يكون هناك رسوم على الطرق قبل 2020، مبيناً أن هناك دراسة جارية لذلك الأمر وتحديد جوانبه، ومن ثم سيتم الرفع به.
وتفصيلاً، قال الدكتور نبيل العامودي في مداخلة مع الإخبارية السعودية اليوم: "هذه الفكرة كانت تحت الدراسة من قبل اللجنة الإشرافية المسؤولة عن الخصخصة لقطاع النقل، وستدرس جميع النواحي: هل الطرق التي ستفرض عليها الرسوم جديدة أو حالية أو طرق رديفة بدون رسوم، وبعد اكتمال الدراسة سترفع للمقام السامي".
وقال العامودي: "الآن بشكل مبدئي حددنا أربعة إلى ستة طرق بعضها قائمة وبعضها تحتاج إلى بناء، ولكن جميع المواضيع هذه تحت الدراسة من اللجنة الإشرافية، وسنرفع بها حال انتهاء الدراسة للموافقة من الجهات العليا، وللتأكيد لن تفرض الرسوم قبل 2020".
وبين أن الطرق التي تحت الدراسة لفرض الرسوم ستكون على طرق تابعة لوزارة النقل.
، وزير النقل: لا رسوم على الطرق قبل 2020.. و4 إلى 6 طرق تحت الدراسة ،
المصدر : الخليج 365
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