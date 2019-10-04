أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن مناطق جازان، عسير والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر غدًا الجمعة، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر والمتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على مناطق المملكة: