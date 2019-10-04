المالكي رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجيزان

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، قرارًا يقضي بتكليف الشيخ سليمان بن يحيى علي المالكي رئيسًا لهيئة مدينة جازان.

ويعد المالكي من الكفاءات المميزة عملًا وإنجازًا وقيادة؛ حيث سبق له العمل رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الداير بني مالك، كما أن لديه نشاطات مميزة في جانب التوعية والتوجيه حصل على إثرها على العديد من خطابات وشهادات الشكر والتقدير. وعرف عن المالكي جهده البارز في دعم الجنود المرابطين ورجال الأمن بمختلف الأجهزة بشأن التوعية، وهو خريج كلية الدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى، ويعد من الخبرات والكفاءات القيادية الذي عرف عنها تعزيز الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال.