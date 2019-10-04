توجيه من “التعليم” بقبول الطلاب السوريين بالمدارس الأهلية والأجنبية

كشفت مصادر عن صدور تعميم «هام وعاجل» من وزارة التعليم، إلى جميع إدارات التعليم بالمملكة؛ بشأن الطالبات والطلاب السوريين، الذين ولدوا وتربوا داخل السعودية. وحسب مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل»، فإن نائب وزير التعليم عبدالرحمن العاصمي، أكَّد في تعميم صادر عنه، عدم وجود مانع من قبول الطلاب، الذين لا يحملون إلا شهادات ميلاد وجوازات سفر، وآباؤهم يحملون هوية مقيم، فيما تحمل الأم تأشيرة زيارة.

ووجَّه التعميم، جميع إدارات التعليم، بقبول الطلبة بالمدارس الأهلية والأجنبية بالصفوف المناسبة لأعمارهم وقدراتهم؛ لحين وضع الآلية المناسبة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. وتنفيذًا لهذا التوجيه، عمَّم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي، لجميع المدارس الأهلية والأجنبية، والأهلية المطبقة للبرامج الدولية (بنين وبنات)، بالامتثال لتعميم نائب وزير التعليم، وقبول الطالبات والطلاب السوريين، الذين ولدوا وتربوا داخل المملكة، وليس لديهم سوى شهادات ميلاد وجوازات سفر، وآباؤهم يحملون هوية مقيم، وأمهاتهم يحملن تأشيرة زيارة.