ردت الإدارة العامة للمرور على تغريدات إعلامي اتهمها بالإخفاق في إدارة الحركة المرورية وإغلاق المسارات، مستنكراً عدم وجود حلول هندسية للزحام. وقالت الإدارة العامة للمرور في ردها عليه إنها ترصد الكثافات المرورية بصورة يومية؛ لكن ليس من اختصاصها إيجاد الحلول الهندسية والبدائل؛ حيث إنها من اختصاص جهات أخرى.
وأكدت إدارة المرور أنها والجهات ذات الاختصاص تقيس حجم التدفق اليومي على الطرق، معبرة عن أملها في أن يكون لمشروع قطار الرياض دور في التخفيف من الاختناقات المرورية. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن من حلول تخفيف الزحام هي تقيد قائدي المركبات بتنظيمات السير.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يرد على إعلامي نشر صورة لزحام شديد بالرياض منتقداً الإخفاق في إدارة الحركة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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