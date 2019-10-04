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لقي مواطن مصرعه، على يد شخص قام بسرقة بخور من سيارته، وذلك أثناء ضبطه له داخل إحدي محلات بيع البخور بالرياض وهو يحاول بيع علب البخور المسروقة.
وبدأت القصة حين استدعى أحد المحلات بالرياض المواطن، بعد الكشف عن السارق الذي قام بالإستيلاء على علب البخور من سيارته. وحين توجه المواطن للمحل وجد السارق وبحوزته البخور المسروق، فقام بتصوير الواقعة بكاميرا جواله، وواجهه لتحدث مشاجرة بينهما لقي فيها مصرعه على يد السارق.
ولم ترد تفاصيل أخرى حول الواقعة، في انتظار إصدار شرطة الرياض بيان رسمي حول تفاصيلها بحسب ~المرصد~.
كانت هذه تفاصيل خبر في حادثة 《مفجعة》.. كشف تفاصيل مقتل مواطن على يد سارقه داخل محل لبيع البخور بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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