«البلديات» توضّح ما يجب توافره في منشآت التزيين النسائي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الشروط الواجب توافرها في منشآت التزيين النسائي.

وأضافت الوزارة في إنفوجراف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب توفير أجهزة تعقيم للأدوات المستخدمة في التزيين النسائي، وأن يكون لدى العاملات اللاتي يباشرن تنظيف البشرة، شهادة بممارسة هذه المهنة.

وشدَّدت الوزارة على عدم استخدام أجهزة طبية، أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر؛ بواسطة الليزر في المنشأة، وأن تكون المساحيق وأدوات التجميل المستخدمة في التزيين، متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتتضمن الشروط العامة لنشاط التزيين النسائي- وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية- كل ما يتعلق بقص وتصفيف الشعر، وتزيين الأظافر، أو تنظيف البشرة، واستخدام المساحيق بغرض التجميل، على أن يقتصر العمل في مجال التزيين النسائي على العنصر النسائي فقط؛ بحيث يكون القائم بالعمل والمستفيد منه من النساء، مع ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية في ممارسة هذا النشاط.

كما تتضمَّن شروط نشاط التزيين النسائي، الحصول على التراخيص من الأمانات والبلديات لمحلات مزاولة النشاط، بعد التنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموافقة الدفاع المدني، وأن يكون المحل على شارع رئيسي، وألا يكون مدخل المحل بجوار محلات خاصة بالرجال؛ كالمقاهي أو المتنزهات، أو الملاعب الرياضية، مع ضرورة وضع لوحة على مدخل المحل تفيد بأنه ممنوع دخول الرجال، وألا يكون المحل مقرًا للسكن، وألا يكون هناك ملحق سكن مباشر يفضي إليه، ويكون تصميم المحل ملائمًا للنشاط، وتراعى فيه خصوصية مرتاديه من النساء، وألا يُسمح برؤية من بداخله، وألا تقل مساحة المحل عن 50 مترًا مربعًا، وتتوافر له مواقف كافية لسيارات مرتاديه، ويمنع تركيب كاميرات مراقبة داخلية بالمحل، ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية.