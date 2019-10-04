المدنية تطرح 14 خدمة لحل إشكالات الموظفين

أتاحت وزارة الخدمة المدنية 14 مجالا وخدمة لزوار موقعها الإلكتروني من الموظفين الحكوميين، يمكنهم نقدها وإبداء الرأي وطرح المقترحات حول تطويرها، ومن أبرز تلك الخدمات: «الترقيات، النقل، الندب، التكليف، الإعارة، الإجازات، والعطل الرسمية».

وقالت وزارة الخدمة المدنية عبر موقعها الإلكتروني: «انطلاقا من رؤية الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية والنقد الهادف الذي يسهم في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة، معتبرة أن المشاركة المجتمعية أحد أهم عوامل النجاح في الوقت الحالي، والتي يتم من خلالها مشاركة المواطنين في صنع القرارات وإيصال صوت المستفيد، وذلك عبر العديد من وسائل المشاركة المجتمعية».

تعديل 5 خدمات

01 جدارة

السماح للمتقدمين بالاعتراض على نتائج توثيق مؤهلاتهم العلمية، وإضافة أكثر من مؤهل وتفعيله

02 تحقيق الخدمة

تم التكامل مع المؤسسة العامة للتقاعد، ليصبح تقديم طلب تحقيق الخدمة وجميع إجراءاته آليا

03 تواصل

إضافة نوع الطلب «الدعم الفني» للسماح للمستفيد من الخدمات الإلكترونية بالتواصل مع المختصين، لحل المشاكل الفنية في الخدمات

04 حجز مواعيد

السماح للمواطنين بمقابلة الوزير لحل الإشكالات المستعصية، حيث تم تخصيص أيام محددة للنساء وأيام للرجال

05 دليل التصنيف

جرى دمج الخبرات المباشرة والخبرات النظيرة والخبرات المقبولة للوظيفة تحت مسمى موحد «الخبرات المناسبة»

ضوابط المشاركة

الالتزام بتعاليم وآداب الدين الإسلامي والأعراف والتقاليد

أن تلتزم المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة

أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة

عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة

الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة أو بذيئة أو أي كلمات تخدش الحياء

الحرص عند كتابة نصوص دينية (آيات وأحاديث وخلافه)، منعا للتحريف أو الخطأ

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مراعاة قواعد اللغة العربية الفصحى والإملاء

أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار

عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين، وعدم التسويق لأي جهة أخرى

عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها

المجالات والخدمات المتاحة

الترقيات

النقل

الندب والتكليف والإعارة

الإجازات والعطل الرسمية

الابتعاث للدراسة في الخارج

الإيفاد

التدريب

انتهاء الخدمة

البدلات والمكافآت والحوافز المادية

تقويم الأداء الوظيفي

سنة التجربة

مبدأ ومجالات تفويض الصلاحيات

مراعاة ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة

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