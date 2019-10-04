أكاديمية القيادات الإدارية تستهدف مركزا بين الـ30 الأفضل عالميا

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان تقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير اسم «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية» المنشأ في معهد الإدارة العامة ليصبح «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية».

وقال الحمدان إن «موافقة مجلس الوزراء على اعتماد اسم (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية) تأتي امتداداً لدعم القيادة وحرصها على عملية التحول في تطوير واستثمار رأس المال البشري بالقطاع الحكومي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وبرامج رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين رجالية ونسائية على حدّ سواء تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور المؤسسي في القطاعات الحكومية بالمملكة، كما ستساهم في تصميم وتطوير الجدارات القيادية وإنشاء مركز قياس الجدارات القيادية».

منهج عالمي

أشار الحمدان إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع معهد الإدارة العامة على إنشاء الأكاديمية من خلال تغيير مسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية في معهد الإدارة العامة» إلى «أكاديمية تطوير القيادات الإدارية» بالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة، مؤكدا أن من أهداف التغيير أن يكون منهج الأكاديمية وبرامجها وفق خطة عالمية، وضمن أفضل برامج أكاديميات تطوير القادة حسب تصنيف فاينانشل تايمز وكيو إس في تقييم الأكاديميات والمؤسسات التدريبية العالمية، إضافة إلى أن تكون الأكاديمية من أفضل 30 أكاديمية في العالم متخصصة في الإدارة القيادية خلال 5 سنوات من تأسيسها.

مراحل متعددة

بيّن الحمدان أنه سيتم تأسيس الأكاديمية على عدة مراحل أولها الإطلاق السريع ثم تأسيس المنظومة على نفس مقاييس الشريك العالمي بما يشمل الهيكل التنظيمي وتقييم واختيار الكوادر الإدارية، موضحاً أنه تم تكوين فريق عمل من وزارة الخدمة المدنية برئاسة مساعد الوزير ومعهد الإدارة العامة برئاسة مدير عام المعهد، حيث قام الفريق وعلى مدار الأشهر الماضية وفي مراحل الاستعداد والتحضير لإنشاء الأكاديمية بجهود حثيثة في البحث والدراسة والزيارات الميدانية وتواصل ونسّق مع عدد من المعاهد والأكاديميات الرائدة عالمياً، والتي تميّزت في تقديم برامج تطويرية وتدريبية في الإدارة القيادية، سعياً للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية.

أهداف الأكاديمية

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- أن تكون بين أفضل 30 أكاديمية متخصصة في العالم

- أن تحقق هذا الهدف خلال 5 سنوات

- أن يكون منهجها وفق خطة عالمية

مراحل التأسيس

- الإطلاق السريع

- تأسيس الهيكل التنظيمي

- تقييم واختيار الكوادر الإدارية