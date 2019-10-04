إحالة تقرير الصندوق الخيري لجدول أعمال الشورى

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن تقارير الأداء لأجهزة حكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الحادي عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وبحضور رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

موارد بشرية

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/ 1440، كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الإستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مذكرات تفاهم

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قررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام في روسيا الاتحادية، والتقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439 /1440.

ووافقت الهيئة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

طاقة ذرية

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة للعام المالي 1439 / 1440، بحضور رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان.

وناقشت اللجنة عددا من الرؤى والتوجهات ومبادرات المدينة في رؤية المملكة 2030 ضمن مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، والتحديات التي تواجهها المدينة والحلول المقترحة.