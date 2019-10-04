بلدي جدة: التمديد للمجالس يتيح رفع كفاءة الأداء

ثمن رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وأعضاء المجلس موافقة مجلس الوزراء على استمرارية أعمال المجالس البلدية لمدة عامين قادمين، مؤكدا أن الموافقة جاءت للإسهام في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية للرفع من كفاءة أدائها بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية، والتي تشهد تسارع التطور في كافة المجالات.

وأضاف المحمدي أن التوجيه باستمرارية عمل الدورة الحالية للمجالس البلدية جاء ليتيح لها المشاركة في تطوير أداء المجالس من واقع خبرات أعضائها المكتسبة خلال الفترة الماضية، وللارتقاء بخدمات القطاع البلدي والإسهام بفاعلية لإتمام ما تم البدء فيه من منظور علمي وعملي، وكذلك لرفع كفاءة ومستوى التكامل والتنسيق بين المجالس والجهات التنفيذية، كما أن تطوير اللوائح والأنظمة يسهم في رفع كفاءة عمل المجالس الرقابي والتنسيقي.