بلدي جدة: التمديد للمجالس يتيح رفع كفاءة الأداء

وأضاف المحمدي أن التوجيه باستمرارية عمل الدورة الحالية للمجالس البلدية جاء ليتيح لها المشاركة في تطوير أداء المجالس من واقع خبرات أعضائها المكتسبة خلال الفترة الماضية، وللارتقاء بخدمات القطاع البلدي والإسهام بفاعلية لإتمام ما تم البدء فيه من منظور علمي وعملي، وكذلك لرفع كفاءة ومستوى التكامل والتنسيق بين المجالس والجهات التنفيذية، كما أن تطوير اللوائح والأنظمة يسهم في رفع كفاءة عمل المجالس الرقابي والتنسيقي.
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