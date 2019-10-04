أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة بكميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. كمية الأمطار * منطقة مكة المكرمة - ثريبان 9.60 ملم - خميس حرب 11.00 ملم - جذم 17.20 ملم - الزيمة 12.80 ملم - البزرة / خليص 59.40 ملم - ثلاثاء الخرم / القنفذة 52.00 ملم - أم الراكة 48.40 ملم - حي أجياد 35.40 ملم * المدينة المنورة - العيص 3.60 ملم - أم ذيان 19.40 ملم - الفقيرة 3.40 ملم - الصلصلة 2.20 ملم - خيف أم ذيان 19.40 ملم - المسيجيد 21.00 ملم * عسير - المجاردة 16.00 ملم Advertisements - محايل 27.00 ملم - رجال ألمع 20.20 ملم * جازان - جازان 30.00 ملم - ضمد 73.00 ملم - صامطة 11.20 ملم - فيفاء 13.00 ملم - العارضة 55.20 ملم - عيبان 41.00 ملم - الشقيق 10.00 ملم - الريث 34.80 ملم - صنبة 24.00 ملم - وادي بيش 49.40 ملم - هروب 49.80 ملم * الباحة - ناوان 22.20 ملم - الشعراء/ قلوة 12.40 ملم - الجرين / قلوة 44.0 ملم - قلوة 8.00 ملم



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 73 ملم أعلى منسوب للأمطار في ضمد و59 بخليص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.