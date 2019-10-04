تفعيل برامج التوعية البيئية

وقعت جامعة الأعمال والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع جمعية البيئة السعودية لتفعيل برامج التوعية البيئية المستدامة تحت شعار «بيئتي وطن أخضر» - «أنا أحب السعودية - أنا أحب جدة». وأشار مدير الجامعة الدكتور أسامة الجنادي إلى أن الاتفاقية تتضمن مجموعةً من المحاور لتنفيذ برنامج التوعية البيئية المستدامة وإقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في داخل وخارج الجامعة، ودعم البرنامج بحملات إعلامية وإعلانية، وملتقى سنوي لعرض النتائج التي تخدم البيئة، إضافة إلى الشراكة في الأبحاث القائمة التي تعمل عليها الجمعية ومن أبرزها أبحاث متعلقة بالحج والعمرة في الجانب البيئي تحت شعار الحج الأخضر.



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