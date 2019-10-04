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الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة

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اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية «الخياطة والتفصيل وأساسيات الحرف المهنية» التي نظمتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بالتعاون مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» بجازان، وذلك بقاعة التدريب بجمعية الأنامل بمدينة جازان.

وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي أن الدورة التي قدمتها على مدى شهر إحدى مدربات الجمعية المعتمدات المدربة زهراء حميد، تهدف إلى تطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن إلى سوق العمل وإكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل.

وأشارت إلى أن عدد المتدربات بلغ 20 متدربة من أسر الشهداء والمرابطين، مؤكدة أن المتدربة في نهاية الدورة ستحصل على شهادة معتمدة وهدية عبارة عن ماكينة خياطة تتيح لها الفرصة لبدء مشروعها، وهي مُقدّمة من جمعية «واعي» لدعم الفتيات.


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