منصة رقمية وإستراتيجية لمواجهة الأزمات بالشرقية

أصدر الملتقى الإعلامي الأول لرؤساء البلديات ومديري الإعلام الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية، واختتمت فعالياته أمس الأول، عدداً من التوصيات، أبرزها: تحسين الصورة الإعلامية للبلديات، إنشاء منصة رقمية لبرنامج الواتساب تكون بديلةً عن استخدام البريد الإلكتروني، إيجاد إستراتيجية عامة للأزمات المتوقعة قبل وقوعها، وضع الخطط الافتراضية للتعامل معها بدلاً من انتظار وقوعها.

تأهيل الكوادر

أفاد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن توصيات الملتقى الذي استمر يومين ركزت على إنشاء مركز إعلامي «مؤقت» لإدارة الأزمات من خلال الإعلام الرقمي، بهدف استيعاب عدد المتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في إدارة العلاقات العامة والإعلام من خلال التعاون مع مراكز تدريب متخصصة، لتقديم برامج تدريبية متطورة في جميع مجالات العمل الإعلامي والاتصال الجماهيري، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة وبيوت الخبرة، وتطوير وتحديث الأداء الإعلامي من خلال وضع إستراتيجية إعلامية تتواكب مع المستجدات ومدعومة بمؤشرات أداء تدفع بالعمل الإعلامي ليكون أكثر احترافية.

أساليب جديدة

ركزت التوصيات على أهمية إيجاد آلية فاعلة وسريعة في الأمانة والبلديات تتضمن الرد السريع على الملاحظات والشكاوى والمقترحات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات للاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في تقديم صورة إيجابية للعمل البلدي، والعمل على بناء قاعدة متينة للتعاون بين الأمانة والبلديات ووسائل الإعلام، وابتكار أساليب جديدة وحديثة للنشر الإعلامي والتواصل مع الرأي العام من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الإعلامي، وتسهيل مهام إدارة العلاقات العامة والإعلام وتوفير احتياجاتها، وتوحيد الجهود الإعلامية بين إدارة الإعلام في الأمانة وإدارات الإعلام في البلديات في إطار تنسيقي تنظيمي، للتحسين والتعريف بكافة الجوانب لدى المستفيدين عن الخدمات البلدية من خلال إيصال رسائل توعوية للجمهور المستهدف، والتعريف بالإنجازات التي تحققها في كافة المجالات البلدية، كما لم تغفل جانب تدريب الإعلاميين على الإعلام الرقمي.

من توصيات الملتقى

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- تمويل البحوث الإعلامية

- عقد الشراكات مع الجامعات

- تقليل الفجوة بين الممارسين والأكاديميين

- تفعيل إستراتيجية إعلامية مستقبلية

- الالتزام بالمعايير المهنية للعمل الإعلامي