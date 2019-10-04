وضاعفت الفرق الميدانية من جهودها في نزح المياه من الشوارع عقب هطول الأمطار مباشرة والانتهاء من تصريف المياه من 6 شوارع رئيسة، و3 مواقع لحماية المدينة من السيول المنقولة من الخارج خلال فترة وجيزة.
وتواصل فرق المكافحة الحشرية أعمالها في رش المستنقعات وأماكن توالد البعوض والحشرات، فيما تعمل إدارة المشاريع لدراسة إنشاء عقم ترابي احترازي على منطقة مزلقان الصواملة بوادي الليث لمنع دخول السيول المنقولة إلى مدينة الليث، من خلال تغيير مسار جريانها إلى مجاري السيول الجنوبية والشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير مسار جريان السيول بالليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.