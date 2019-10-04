تغيير مسار جريان السيول بالليث

واصلت بلدية محافظة الليث أعمالها لمعالجة الأضرار والتلفيات التي أحدثتها السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أول أمس، وأدت إلى تكون تجمعات كبيرة من المياه بالشوارع الرئيسة والميادين، نظرا لافتقار معظم المواقع بالمحافظة إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار.

وضاعفت الفرق الميدانية من جهودها في نزح المياه من الشوارع عقب هطول الأمطار مباشرة والانتهاء من تصريف المياه من 6 شوارع رئيسة، و3 مواقع لحماية المدينة من السيول المنقولة من الخارج خلال فترة وجيزة.

وتواصل فرق المكافحة الحشرية أعمالها في رش المستنقعات وأماكن توالد البعوض والحشرات، فيما تعمل إدارة المشاريع لدراسة إنشاء عقم ترابي احترازي على منطقة مزلقان الصواملة بوادي الليث لمنع دخول السيول المنقولة إلى مدينة الليث، من خلال تغيير مسار جريانها إلى مجاري السيول الجنوبية والشمالية.