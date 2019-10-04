وقف التعدي على 180 ألف م2 من الأراضي الحكومية

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل، أمس، تعديات على مساحة 180 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، التي تقع بسحر آل عاصم جنوب محايل.

وأوضح محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.