وقف التعدي على 180 ألف م2 من الأراضي الحكومية

وأوضح محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
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