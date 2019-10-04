شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد

كشف نشطاء على موقع "تويتر" لفي السعودية، اليوم الخميس، عن سبب تصدر وسم "#إعفاء_تركي_الشيخ" لتويتر المملكة. عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد عــاجل : محاولة اغتيال " الملك سلمان " داخل القصر الملكي اليوم ومدير مكتب رئيس اركان الجيش يكشف الجهة المتورطة .. شاهد عـــاجل : مصير مرعب لـ‘‘الشيخة لطيفة’’ ابنة حاكم دبي بعد اطلاق النار عليها وإجبارها على هذا الفعل .. ومصادر تكشف النهاية المأساوية عــــــاجل : الشعب المصري يقطف أولى ثمار الثورة ضد السيسي بهذه الطريقة وحالة فرح تعمم جميع المدن .. شاهد عــــــــاجل .. السلطان قابوس يتلقى قبل قليل خبر سار والشعب العماني يجن جنونهم من الفرح .. شـاهـد عـــاجل : انقلاب تركي جاري الآن على "اردوغان" ووكالة "رويترز" تنقل هذا الخبر الصادم .. ماذا يحدث عــــــاجل : شاهد أول صورة تؤكد إغتيال معتز مطر في تركيا والعثورعلى جثتة.. هل قتل بطريقة خاشقجي (تفاصيل + صورة) عـــــاجل: محمد بن سلمان يصدر اوامر عاجلة وتحذيرات شديدة اللهجة وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم (فيديو) Advertisements وأوضح النشطاء أن السبب وراء إطلاق وسم "#إعفاء_تركي_الشيخ" هو الاعتراض على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه بقيادة "تركي آل الشيخ". من جهته؛ في رد فعل غير متوقع أعاد "تركي الشيخ" نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر". يشار إلى أن "آل الشيخ" نشر مقطعًا مصورًا ترويجيًّا لموسم الرياض ظهر فيه بنفسه، يقدم فيه موسم الرياض وفعالياته. وقال "آل الشيخ" في المقطع: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها". ويعد موسم الرياض من أكبر فعاليات هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، وتبدأ فعالياته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وتمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل .. صدور قرار باعفاء "تركي آل الشيخ" من منصبه ومصدر يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.