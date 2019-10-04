السعودية | وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من عام 2020م والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:35 صباحًا, 4 أكتوبر 2019 م
المناطق _ الرياض
نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار معالي الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من أحد الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان معالي الوزير.
وأكد في بيان صحافي لوكالة الأنباء السعودية أن موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.
وتحتفظ وزارة النقل في حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة .
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