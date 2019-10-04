الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى الفضاء

2019-10-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

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عاد أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري في ختام الرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، إلى الأرض على متن مركبة “سويوز إم إس 12” التي حملت أيضًا رائدي الفضاء الأمريكي والروسي، وذلك عقب ثمانية أيام أجرى خلالها المنصوري مجموعة من التجارب العلمية المكثفة، حيث هبطت المركبة في منطقة سهلية جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كاراغندا، وسط كازاخستان ظهر اليوم.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن تفاصيل رحلة العودة والتي بدأت بإغلاق مدخل مركبة “سويوز إم إس 12” يوم الخميس الماضي؛ وبعد إجراء فحوصات التأكد من عدم وجود أي تسرب، أعطيت إشارة الجهوزية التامة، وانفصلت المركبة عن المحطة، متخذة مسارها في اتجاه الأرض، وأن عملية الانفصال بدأت قبل حوالي ثلاث ساعات ونصف من لحظة الهبوط إلى الأرض، وبعد دقائق من عملية الانفصال، عملت محركات المركبة بشكل أسرع؛ للوصول إلى مسافة آمنة من المحطة، ثم بدأت بالهبوط بسرعة معينة، ومن ثم وجهت المركبة نفسها لتدخل فيما يعرف بـ”مناورة الكبح”؛ وذلك للتخفيف من سرعة الهبوط.