شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن عبدالعزيز يلتقي وفد مجلس الشورى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين محه (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس، رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى الدكتور طارق بن علي بن حسن فدعق وأعضاء الوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا. و رحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى والوفد، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية بجازان د. علاء بن عبدالله نصيف، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في زيارتهم للمنطقة.

واطلع أمير منطقة جازان بالنيابة على أبرز مهام وإنجازات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى ومن أبرزها دراسة التقارير السنوية وبحث الحلول السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقرير الحج والعمرة. واشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها اللجنة من خلال زيارتها لمختلف مناطق المملكة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم للقيام بمهام عملهم المناطة بهم إنفاذاً توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وجرى خلال اللقاء استعراض المقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي تمتاز بها منطقة جازان والمشروعات العملاقة المنفذة والتي تحت التنفيذ خلال الفترة الماضية بالمنطقة بقيمة تتجاوز 92 مليارا، ومن أهمها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة جازان ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد، اضافة الى المشروعات البلدية والتنموية التي تنفذ حاليًا بقيمة مليارين و700 مليون ريال وغيرها من المشروعات التي شهدها المنطقة في مجالات الإسكان والصحة والطرق وعدد من الجهات. من جانبهم عبر أعضاء وفد مجلس الشورى عن سعادتهم بالزيارة ولقاء أمير منطقة جازان بالنيابة، وما استمعوا له من توجيهات، كما جرى خلال اللقاء بحث ابرز احتياجات المنطقة المستقبلية والتسهيلات المقدمة لتنمية المنطقة ومحافظاتها ومراكزها.

وتسلم الأمير محمد بن عبدالعزيز في نهاية اللقاء هدية تذكارية وتقريرا عن عمل اللجنة من رئيس وفد مجلس الشورى. حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.