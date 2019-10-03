شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة هي الأولى .. فتح باب التجنيد للنساء والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب، في سابقة هي الأولى في تاريخ المملكة .

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب)، بدءا من الأحد.

وأوضحت أنه "على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد".

وكانت المرأة السعودية قد انخرطت في قطاعات الأمن بوزارة الداخلية السعودية العام الماضي، عبر وظائف في العديد من المجالات الأمنية.