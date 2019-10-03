- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم متى يتم إيداع الدعم بعد دراسة الأهلية؟.. حساب المواطن يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متى يتم إيداع الدعم بعد دراسة الأهلية؟.. حساب متابعات الخليج 365 يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 موعد صرف الدعم للمستفيد في حال انطبقت الشروط وتم دراسة الأهلية.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “تم دراسة الأهلية قبل ٥ أيام هل أستلم الراتب بعد ١٠ أيام”.
ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حيّاك الله، في حال انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر ” أكتوبر” ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 10 أكتوبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا)، نسعد بخدمتك.
يذكر أن المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أوضح في وقت سابق، أن شروط الأهلية للاستفادة من البرنامج تستوجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويستثنى من ذلك من يثبت أن تواجده في الخارج لعذر، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر متى يتم إيداع الدعم بعد دراسة الأهلية؟.. حساب المواطن يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.