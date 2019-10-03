ترامب يدعو الصين للتحقيق مع جو بايدن

2019-10-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قال ترامب في تصريحات لصحفيين أمام البيت الأبيض “يجب أن تبدأ الصين تحقيقًا بشأن عائلة بايدن”. وأضاف أنه لم يطلب مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ التحقيق مع بايدن ونجله هانتر لكنه قال “إنه بالتأكيد شيء يمكن أن نبدأ التفكير فيه.”

حاول ترامب ومحاميه الشخصي رودي جيلياني أيضًا إثارة الشكوك بشأن المعاملات التجارية لهانتر بايدن في الصين، معتمدًا على كتابات للمؤلف المحافظ بيتر شوايزر، لكن لا دليل هناك على أن نائب الرئيس السابق استفاد ماليًا من علاقات نجله في مجال الأعمال.