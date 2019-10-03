الموافقة على جائزة التميز الأولى على مستوى أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

بموافقة من محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب تم التوجيه بتشكيل لجنة خاصة بجائزة التميز الأولى للمتميزين من الجنسين في شتى المجالات على مستوى المحافظة.

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وتم اعتماد كل من عميد فرع الكلية التقنية بأحد رفيدة سعيد بن علي آل جلال ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمحافظة محمد بن سعيد أبو هتلة وعضو المجلس المحلي حسين بن مخفور وعضو المجلس البلدي علي آل صوفان ومندوب تعليم البنين مشبب سعيد آل حامد وعميدة كلية البنات هدى مسعود آل سلمان ومديرة مكتب تعليم البنات زهرة الشايب وذلك للقيام على دراسة وإعداد آلية لتكريم المتميزين من الجنسين في المحافظة ولتكون الجائزة الأولى للتميز في التحصيل العلمي للطلاب والطالبات خلال هذا العام.

وتم اجتماع اللجنة بمقر فرع الكلية التقنية بالمحافظة وأقرت آلية المفاضلة بين الطلاب والطالبات المكرمين للسنة الأولى لتكون هذه الجائزة محفزة ومشجعة لأبناء وبنات المحافظة لرفع تحصيلهم العلمي ومن ثم يتم استمرار هذه الجائزة لتشمل المتميزين في المجالات الأخرى بعد الرفع بها وأخذ الموافقة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.