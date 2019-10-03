، بطولة المملكة للرماية تنطلق على أسلحة ضغط الهواء بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام بمدينة الأمن العام بمشاركة كافة القطاعات العسكرية

تنطلق، يوم الأحد القادم، بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) للفئات، مبتدئين، درجة أولى، ممتاز، بمشاركة كافة القطاعات العسكرية حيث يدير البطولة ١٢ حكماً بقيادة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد محمد مغرم العسيري.

وفي التفاصيل، تقام منافسات البطولة على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض (مقر نشاط الاتحاد)، وبإشراف عام على البطولة من المدير التنفيذي للاتحاد ‏أحمد منصور الشهراني وبمتابعة من رئيس الاتحاد فارس عصمت السعدي.