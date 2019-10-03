، "رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وضمت قائمة "الأخضر" 24 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.
"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطينمحمود الحمد الخليج 365 2019-10-03
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وضمت قائمة "الأخضر" 24 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:45 PM
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويدخل لاعبو الأخضر معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم السابع من أكتوبر الجاري، حيث يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وضمت قائمة "الأخضر" 24 لاعبًا على النحو التالي:
محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.
، "رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي سنغافورة وفلسطين ،
المصدر : الخليج 365
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