، "الاتحاد" يخالف التوقعات.. يزحف نحو القمة بعد بداية سيئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رتب أوراقه من جديد وعاد ينثر الفرح بين جماهيره

خالف الاتحاد معظم توقعات محبيه بصفة خاصة والجماهير الأخرى بصفة عامة عقب أول خمس جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ "العميد " موسمه بصورة بالغة السوء لجماهيره تمثلت في الخروج من البطولة الآسيوية على يد الهلاليين بعد التعادل السلبي في الذهاب والخسارة بثلاثة أهداف لهدف في الإياب.

لعب الاتحاد في الدوري حيث خسر مباراتين لكنه سرعان ما استعاد عافيته وانطلق نحو المنافسة على قمة المسابقة.

خسر الاتحاد من الهلال وضمك "دورياً" لكنه فاز على الرائد والشباب وأخيراً التعاون ليحصد 9 نقاط متأخراً عن الهلال المتصدر بأربع نقاط (المركز الرابع).

نجحت إدارة العميد في الجلوس مع المدرب "سييرا "للعمل بعد إقناعه بتغيير بعض من وجهات نظره في التشكيلة الفنية للفريق.

واستجابت الإدارة الاتحادية لجماهيرها وألغت تعاقدها مع التشيلي - الفلسطيني لويس خيمينيز عقب فشله في تقديم أي جديد.

يحسب لإدارة الاتحاد ثباتها الانفعالي عقب خروج فريقها من الآسيوية وهزيمته في الدوري أمام ضمك ثم الهلال، حيث جددت ثقتها في التشيلي "سييرا" فكان تحسن الأداء والزحف نحو المركز الرابع في المسابقة حتى الآن.