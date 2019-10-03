الجيش السعودي يفتح باب التقديم أمام النساء للعمل في صفوفه

صرحت الإدارة العامة المتخصصة في التجنيد في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، على فتح باب القبول في جيش المملكة للنساء حتى يحصلوا على رتب عسكرية، وقبول في الجيش برتب مختلفة جندي أول، عريف، وكيل رقيب، ورقيب، وأكدت صحيفة الشرق الأوسط، بأن تلك الخطوة من المملكة تحقق رؤية السعودية 2020، التي تدعو إلى تمكين المرأة السعودية مع زيادة مشاركتها في كل الأعمال.

كما أوضحت الصحيفة على أن باب القبول في الوظائف العسكرية الخاصة بالنساء قد تم فتحه لكل من يحمل كل المؤهلات التي تخص الرتب المختلفة من جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب للنساء، كما قد تم فتحه لكافة النساء حملة المؤهلات للرتب المذكورة في كل أفرع القوات المسلحة في السعودية.