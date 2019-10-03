مصادر: هيئة الطيران تتجه لطرح 8 أنشطة للتخصيص بمطارات 22 منطقة بالمملكة

كشفت مصادر، عن أن هيئة الطيران المدني تتجه إلى طرح تخصيص عدد من الأنشطة التجارية للرقي بالخدمات بالمطارات الداخلية للمملكة وتطويرها. وبحسب مصادر وفقًا «عاجل»، فإن الهيئة تسعى من خلال طرحها للأنشطة الـ8، إلى فك الاحتكار عن بعض المطارات والخدمات المتوفرة فيها، وجعل أكثر من خيار لدى المسافر، كذلك بما يلبي احتياجات السياح القادمين للمملكة، بعد فتح أبواب التأشيرة السياحية لزوار المملكة لمواطني 49 دولة آفاق استكشاف السعودية.

وبحسب المصادر فإن الأنشطة المطروحة سوف تشمل نشاط البنوك وخدمات الفروع، وتأجير السيارات، والمطاعم والكافيهات، وتنظيم الاجرة العامة والترحيل، واستعلامات الفنادق، وتطوير وتشغيل محطات الوقود، وتشغيل صالات كبار الشخصيات والأعمال، وتشغيل محلات الهدايا وأجهزة البيع الذاتية والصيدليات. وحددت الهيئة ممثلة في قطاع التخصص، المطارات التالية (أبها – جازان – القصيم – حائل – تبوك – الطائف – ينبع – نجران – بيشة -الجوف – الأحساء – القريات – شرورة – الباحة – وادي الدواسر-رفحاء – طريف – العلا – عرعر – الدوادمي – الوجه – حفر الباطن) على أن تكون مدة التعاقد بعد الموافقة 3 أعوام ميلادية.