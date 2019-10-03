ماذا قال الأمير “عبدالرحمن بن مساعد” ومغردون آخرون عن حضن خطيبة “خاشقجي” لمالك صحيفة واشنطن بوست ؟

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها خديجة جنكيز، خطيبة الراحل، جمال خاشقجي خلال مراسم أقيمت، أمس الأربعاء، في إسطنبول بالذكرى السنوية الأولى لمقتله وهي تحتضن مالك صحيفة واشنطن بوست.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد

وأعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر الصورة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: “لجمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.. موقف جعل ما تقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا”.

تعليقات مغردون

فيما قال خالد المطرفي : “المسلمة #خديجة_جنكيز تحتضن مالك صحيفة #واشنطن_بوست #چيفبيزوس على الطريقة #الأردوغانية، تاجرت بقضية #جمال_خاشقجي حتى وصل بها الأمر إلى هذا الحد المخزي!” وغردت نورة شنار على الصورة قائلة : “بعدما انكشفت حقيقتها المزيفة وكذبها للعالم على أنها خطيبة جمال .. خديجة جنكيز جارية الإخوان تحتضن مالك صحيفة واشنطن بوست استكمالا لدراما التي مازالت تؤديها فهي مملوكة لهذه الجماعة المجرمة .. (سوبهان الله) قلبها عامر بالإيمان”. وقال المغرد مصطفى: “انكشفت حقيقتها المزيفة للعالم .. خديجة جنكيز ليس خطيبة جمال خاشقجي تعمل مع صحيفة واشنطن بوست استكمالا لدراما فهي مملوكة لهذه العصابة والجماعة المجرمة لماذا تحتضن مالك الصحيفة، سبحان الله قلبها عامر بالإيمان.