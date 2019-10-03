عاجل اليمن : الربيع العربي يجتاح دولة عربية جديدة لأول مرة.. ومظاهرات شعبية غاضبة تنتقل الآن إلى كافة مدن الجمهورية (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي -

في ثالث أيام احتجاجات العراق، الخميس، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ الثلاثاء الماضي إلى 19 قتيلا.

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ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن مصادر طبية "لم تسمها" أن 10 أشخاص قتلوا منذ مساء الأربعاء، جنوبي البلاد، ما يرفع عدد القتلى الكلي منذ بداية الاحتجاجات إلى 19.

وأوضحت أن 5 أشخاص قتلوا، مساء أمس، في مدينة العمارة، فيما قتل 5 آخرين في مدينة الناصرية، بينهم شرطي.

كما جرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.

وتشهد العاصمة بغداد و9 محافظات عراقية احتاجات واسعة تطالب برحيل النظام السياسي في العراق.



وأحرق المحتجون إطارات فارغة في بعض مناطق العاصمة، فيما انتشرت قوات الجيش ومكافحة الشغب بشكل واسع في المناطق المحيطة بساحة التحرير، كما أعلنت بعض المحافظات فرض حظر للتجوال.

وصباح الخميس، تجدد إطلاق قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي في الهواء، لتفريق عشرات المتظاهرين.

وأشعل مواطنون غاضبون إطارات في ساحة التحرير وسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي في العاصمة ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.

ويبدو أن الحكومة التي شكلت قبل عام تقريبا، اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أن ذلك لم يثن المحتجين.

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ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">

محمد ماهر عقل | Mohamed [email protected]

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">">

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

">

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

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مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

مظاهرات حاشدة في العراق بالأمس ضد فساد الحكومة ..الشعوب العربية ستتحرر من القمع والفساد والطائفيه ان آجلاً او عاجلاً pic.twitter.com/BgJLCDAORF — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 3, 2019

إغلاق ثم انفجار في "المنطقة الخضراء"

وقررت السلطات العراقية التي أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعا لوصول المتظاهرين. وعادة يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، خصوصا أنها شهدت عام 2016 اقتحاما نفذه أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وإثر الإغلاق، شهدت المنطقة انفجارا فجر الخميس، وأفاد التحالف الدولي بالعراق، في بيان أنه لم يطل أيا من منشآته. بدوره كشف مصدر أمني عراقي لوكالة "الأناضول" أن الانفجار ناجم عن استهداف صاروخين للمنطقة الخضراء الشديدة التحصين، إلا أنه لم يصدر على الفور بيان رسمي بهذا الخصوص.

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